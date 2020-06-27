"التعليم": "العينة العشوائية" ستحدد توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية

تلقت غرف عمليات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات آلاف الشكاوى بسبب صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزى»، الذى أداه طلاب الثانوية العامة أمس الأول الخميس، فيما أكدت وزارة التعليم أن تصحيح العينة العشوائية للمادة سيبدأ غداً وسيحدد قرار توزيع الدرجات بصورة نهائية.

مناشدات لوزير التعليم إلغاء أسئلة القصة والترجمة

واشتكى عدد كبير من الطلاب من أن أسئلة الامتحان كانت غير واضحة وتحتاج إلى تفسير، بينما اعتبر آخرون أن الامتحان كان فى مستوى «المعلم المتميز»، وناشدوا وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إلغاء الأسئلة الخاصة بالقصة والترجمة.

كما روّج البعض أن سؤال القطعة منقول من كتاب خارجى، وهذا يخل بمبدأ الامتحان الذى يجب أن يكون بعيداً عن الكتب الخارجية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ما يستوجب إلغاء السؤال حتى لا يكون بداية للترويج للكتب الخارجية والتربح منها.

وتلقت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية شكاوى من مئات الطلاب وأولياء الأمور، أكدوا فيها عدم قدرتهم على فهم بعض أجزاء من أسئلة الاختيارات، بالإضافة إلى شكاوى أخرى بحدوث حالات إغماء وبكاء بين الطالبات فى عدد من اللجان، بسبب صعوبة الامتحان، بجانب تلقى بلاغ بتغيب 17 ملاحظاً بلجنة مدرسة «الكويت» الثانوية، وتم توفير ملاحظين إضافيين، وتعويض وقت تأخير بداية الامتحان.

الطلاب: من المنهج لكنها تحتاج تفسيراً وبعض الكلمات لم ندرسها من قبل

وأكد عدد كبير من طلاب كفر الشيخ، أنهم تقدموا بشكاوى إلى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بسبب صعوبة جزئيتين من امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أنهم تقدموا بمناشدات إلى وزارة التعليم، لإلغاء الأسئلة الخاصة بالقصة والترجمة والاختيارات، وإضافة الدرجة كاملة إلى الطلاب، لأنهم يؤدون الامتحانات وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس «كورونا».

وقال الطالب «عبدالله محمود»، أحد الطلاب، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب فوق المتوسط، متضمناً بعض الجزئيات الصعبة، منها أسئلة الاختيارات والقصة والترجمة، ووصف «أشرف مسعد» الامتحان بأنه كان صعباً وفوق مستوى الطالب المتوسط، مضيفاً أنه سيتقدم بشكوى إلى الوزارة بشأن أسئلة الاختيارات والترجمة، لأنها تضمنت بعض النقاط من خارج المنهج.

وفى أسوان، اشتكى غالبية الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، وقالت «فاطمة أحمد ياسين»، طالبة بلجنة مدرسة «طه حسين»، بمدينة أسوان: «من غير المعقول أن يكون هذا امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الثانوية فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، ونطالب مسئولى التعليم بضرورة مراعاة صعوبة الامتحان، ومراعاة هذه الظروف، عند تقدير درجات هذه المادة».

وتمثلت شكاوى غالبية طلاب الثانوية العامة بالمنيا، فى أن سؤال القطعة كان يحتاج وقتاً أطول للإجابة، وأكد الطلاب أن الامتحان جاءت معظم أسئلته من النماذج المدرسية، وكانت صعبة وغير مباشرة، وتحتاج إلى توضيحات، فيما أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن غرفة العمليات تلقت، حتى وقت متأخر من مساء الخميس، 70 شكوى من الطلاب وأولياء الأمور، بصعوبة الامتحان.

وفى بنى سويف، عبر العديد من الطلاب عن استيائهم من صعوبة بعض النقاط فى امتحان اللغة الإنجليزية، خاصة سؤال الاختيارات، بالإضافة إلى ورود كلمات جديدة عليهم فى سؤال القطعة، وقال «يوسف عمر»، أحد الطلاب، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، إلا أن هناك بعض النقاط التى تحتاج إلى تركيز شديد، خاصةً فى سؤال الاختيارات، بينما شكت «فاطمة عمر»، طالبة، من أن الامتحان لم يكن سهلاً كما توقع البعض، وتضمن بعض النقاط التى يمكن أن تخدع الكثير من الطلاب، وسؤال القطعة تضمن كلمات جديدة لم يدرسها الطلاب.

وفى محافظة الدقهلية، أكدت غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية أنها لم ترد إليها أى شكاوى بخصوص صعوبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، واقتصرت البلاغات على بعض الحالات الطارئة، التى تم التعامل معها على الفور، مشيرةً إلى أن نسبة حضور الطلاب بلغت 99.5%، بعد تسجيل غياب 265 طالباً من بين أكثر من 46 ألف طالب مقيدين بالثانوية العامة فى المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تصحيح العينة العشوائية من اللغة الإنجليزية، الأحد المقبل، لتحديد إذا ما كانت هناك صعوبة فى الامتحان أم لا، وعليه بحث مسألة إعادة توزيع الدرجات، مشدداً على أنه فى ضوء الاجتماع ونتيجة العينة سيتم اتخاذ القرار الصحيح المناسب الذى يحافظ على مصلحة الطلاب، ويحقق تكافؤ الفرص بين الجميع.

ورد على شكاوى الطلاب حول وجود صعوبة فى سؤال قطعة الفهم فى اختبار اللغة الإنجليزية، قائلاً: «طبيعى أن تجد فى القطعة كلمتين أو ثلاثاً من خارج المنهج، لأنها تعتمد على فكرة الاستنتاج العام والكامل من القطعة وليست شيئاً محفوظاً».

وكان امتحان اللغة العربية يوم الأحد الماضى، قد أثار جدلاً واسعاً حول سؤال البلاغة وأسئلة أخرى مثل جمع كلمة زهرة، خصوصاً مع وجود كلمة «زهر» و«أزاهير» فى اختيارات الإجابة وعدم وجود زهور أو أزهار.

وقال إبراهيم بدوى مدرس اللغة العربية: «ما يخص إجابات سؤال البلاغة الذى تتحدث أبياته عن (الأم)، تقرر احتساب أى إجابة عن (الحب) إجابة صحيحة سواء حب الأم أو حب الوطن أو مشاعر الحب عموماً بأنها تسيطر على الشاعر، وإن كان البعض يعتبر ذلك ظلماً للطالب المتفوق الذى قرأ الأبيات وفهمها خصوصاً مع وضوح الكلمة المفتاحية (أماه) فى البيت الثالث»، مشيراً إلى أن البوكليت يحتوى على كلمة أزاهير وقد جرى العرف على اعتبارها إجابة صحيحة كجمع لكلمة زهرة.

وفى فرع النحو جاء سؤال تصويب الخطأ الجملة تقول «إنما الساعين فى الخير محبوبين» والصحيح منها «إنما الساعون فى الخير محبوبون» ولكن سيتم احتساب إجابات حذف «إنما» أو حذف «ما» فتكون «إن الساعين فى الخير محبوبون» أو «الساعون فى الخير محبوبون»، وهو أيضاً تساهل قد يظلم الطالب المتفوق الذى يعرف الإجابة الصحيحة.

وأضاف أن التساهل فى مثل هذه الإجابات يشجع الطلاب فيما بعد على الاعتماد على «التأليف» و«الهبد» فى الامتحانات طالما هناك مجال لاحتساب إجابات خاطئة باعتبارها صحيحة، كما أنه يظلم الكثير من الطلاب، مشيراً إلى أنه رغم سهولة الامتحان إلا أنه عند تصحيح الـ100 ورقة عشوائية لم يحصل على الدرجات النهائية سوى 3 أو 4 ورقات فقط على الرغم من أن امتحان العام الماضى الذى يعد أصعب، كانت هناك نحو 30 ورقة حاصلة على الدرجة النهائية.