تعافي وشفاء 12 حالة جديدة من كورونا بعزل قها وارتفاع الإجمالي لـ303

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مصابي كورونا خروج وشفاء وتعافي 12 حالة جديدة من الفيروس بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليلهم مرتين متتالتين.

وأوضح المستشفى بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن من بين حالات الشفاء والخروج الحاج عبدالمحسن النادي والذي كان محجوز في العناية وحالته غير مستقرة وخرج بعد سلبية التحاليل واستقرار حالته.

وأشار الدكتور محمود حسب الله، رئيس الفريق الطبي السابع، إلى إن عدد المتعافين ارتفع إلى 303 منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي يتعاملون مع بعض كأسرة واحدة وهو ما يساهم في ارتفاع عدد المتعافين الفيروس.

وأكمل حسب الله، أن الفريق الطبي بقها يواصلون العمل بالليل والنهار من أجل راحة وإسعاد المرضى وارتفاع عدد المتعافين.