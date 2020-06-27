إقبال ضعيف على مقاهي ومطاعم جنوب سيناء في أول أيام العمل بعد الحظر

توافدت أعداد محدودة اليوم السبت، على مقاهي محافظة جنوب سيناء، في أول أيام العمل، بعد غلق دام لأكثر من 3 أشهر، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، متابعة المقاهي للتأكد من التزامها بشروط وضوابط إعادة التشغيل واستقبال الرواد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص العاملون بالمقاهي على ارتداء الكمامات وقفازات الأيدي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، من تعقيم وتطهير مستمر، واستعمال الأكواب البلاستيك أو الورقية، وتجميعها للتخلص منها، إضافة إلى منع الشيشة، وتطبيق نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمقهى.

وقال محمد إسماعيل، عامل بأحد المقاهي في مدينة الطور، إن الاقبال ضعيف جدًا اليوم، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تزايد الإقبال بعد تأكد المواطنين من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقاهي.

كما حرصت المطاعم على تعقيم وتجهيز الطاولات قبل بدء تقديم الخدمة.، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الأجهزة المختصة لعودة تشغيل المطاعم.

وقال ياسر محمد، صاحب مطعم بمدينة الطور، إنه تم وضع مطهرات لتعقيم أيدي الزبائن قبل الدخول وأثناء الخروج، ووضع عبوات تعقيم الأيدي على طاولات المحل مع مراعاة المسافات المطلوبة لجلوس الزبائن، كما جرى تقسيم العمالة على أيام الأسبوع بحيث يعمل كل عامل منهم نصف عدد الأيام .