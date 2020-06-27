محافظ الإسكندرية: الناس سعداء بفتح المساجد وصلاة الجمعة تعود بالالتزام

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تابع إجراءات فك الحظر منذ فجر اليوم السبت، في مسجد المرسي أبو العباس، مع وكيل وزارة الأوقاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة": "الناس كانت سعيدة بفتح المساجد، وشاهدنا الإجراءات في المسجد وبعض المساجد الأخرى، ولو انضطبنا في هذه الإجراءات، فإن الأمور ستتم على خير، ونقدر نرجع صلاة الجمعة".

وتابع: "وزارة الأوقاف، دعتنا إلى الالتزام بالتعليمات، وبعد الصلاة مررنا على جميع الكافيهات بداية من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف، ومشفتش ولا مخالفة، وضيوف الإسكندرية، زاروها من كل المحافظات منذ أسبوعين، لأنهم يستمتعون بجو الإسكندرية، والغالبية من رواد الكورنيش كانوا متباعدين وملتزمين بارتداء الكمامات".

وشدد على أنه لم يرصد أي سلبيات طيلة فترة الصباح، وأنه تابع مع وزير السياحة والآثار، تنفيذ الإجراءات في عدة مناطق مثل المنتزه والقلعة ومتحف المجوهرات.

وواصل: "نحن جاهزون اعتبارًا من اليوم، لاستقبال أي سياحة داخلية أو خارجية، وقرارات رئيس الوزراء، جاءت في موعدها، مكنش ينفع تتأخر أكتر من كده، حرصًا على العمالة اليومية والعمالة غير المنتظمة واقتصاد الدولة".