تواضروس: الكنائس تكتفي بأسرة الطفل المتعمد فقط بحد أقصى 7 أفراد

استعرض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طريقة إجراء طقس تعميد الأطفال بعد فتح الكنائس وفي ظل أزمة فيروس كورونا، قائلا إن يوم المعمودية يعتبر يوم فرح للأسرة، "الأسرة والحبايب بيشتركوا فيه".

وأضاف "تواضروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه من باب الأمان قررنا أنه يكتفي بحضور تعميد الطفل أسرته فقط "باباه ومامته و مثلا جدته أو جده من الناحيتين يبقوا في حدود 6 أو 7 أفراد يحضروا المعمودية".

وتابع: "لما نيجي نعمل المعمودية منعملهاش لأربع أو تلات أطفال مرة واحدة، عشان ميحصلش تجمهور أو زحام، فقولنا هنعمل معمودية واحدة في اليوم أو بالكتير اتنين".