تعرف على مواعيد بدء امتحانات السنوات النهائية بالجامعات

أنهى عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، جميع الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية، بمرحلتي "البكالوريوس والليسانس"، بمختلف الكيات.

وأكدت الجامعات أنها اتخذت جميع الإجراءات الإحترازية في ظل توجهات الدولة المصرية القائمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من حيث تركيب بوابات للتعقيم وتوزيع الكمامات ووضع جداول الامتحانات.

وفي النقاط التالية.. تستعرض "الوطن" مواعيد انطلاق امتحانات السنوات النهائية في عدد من الجامعات:

ـ جامعة عين شمس:

تبدأ ما بين 6 إلى 11 من يوليو، وتنتهي في الفترة من 15 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

أما بالنسبة لكلية الطب، فتبدأ الامتحانات السنوات النهائية لسنة الرابعة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر الامتحانات تباعا حسب الجداول التي ستعلن في كلية الطب.

ـ جامعة حلوان:

تبدأ السبت المقبل 4 يوليو.

ـ جامعة المنصورة:

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ جامعة بني سويف:

تبدأ يوم 11 يوليو المقبل وحتى 22 أغسطس، فيما تبدأ امتحانات الدراسات العليا يوم 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر.

ـ جامعة مدينة السادات:

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ جامعة المنوفية:

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ جامعة الزقازيق:

تبدأ يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020 وتستمر حتى السبت الموافق 15 أغسطس 2020 ويؤديها 31 ألف و985 طالبا وطالبة.

ـ جامعة المنيا:

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ جامعة سوهاج:

تنطلق أعمال الامتحانات 12 يوليو المقبل.

ـ جامعة أسيوط:

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ جامعة قناة السويس :

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ جامعة كفر الشيخ:

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

تنطلق أعمال الامتحانات الأربعاء الأول من يوليو.

ـ الجامعة البريطانية:

تنطلق أعمال الامتحانات 11 يوليو الجاري.