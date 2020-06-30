لمنعهم من العمل.. الشرطة التركية تعتدي على موسيقيين أثناء احتجاجهم

اعتدت الشرطة التركية على موسيقيين في مدينة "دياربكر"، اليوم، أثناء إدلائهم بتصريحات صحفية، بسبب احتجاجهم على منعهم من إقامة حفلات.

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "ميزو بوتاميا"، اعتدت الشرطة على الموسيقيين أثناء إدلائهم بتصريحات صحفية، بسبب احتجاجهم على توقف الأشغال وحفلات الزفاف وقطع رزقهم، بدعوى مواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

احتج الموسيقيون أمام مركز للتسوق في منطقة دياربكر، وهو مكان عام، ليتناسب مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأثناء قيامهم بتصريحات صحفية بعدما وقفوا دقيقة صامتين وتاركين آلاتهم الموسيقية أمامهم، اعتدت الشرطة عليهم بحجة أنه لا يوجد ترخيص لهذا الاحتجاج.