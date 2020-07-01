اللجنة المجتمعية بالخانكة تجتمع مع قرى المركز لمناقشة مشاكلهم

نظمت لجنة التواصل المجتمعي بقرى المنايل وكفر حمزة وأبو زعبل والعزب المجاورة بمركز الخانكة، أولى اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، للوقوف على أهم المشاكل بحضور ممثلين عن أهالي القرى المستهدفة.

جاء الاجتماع بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بأهمية تعظيم دور المجتمع المدني والأهالي في مساندة الأجهزة الحكومية لحل مشاكل المواطنين وتنمية المجتمع المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وتنفيذًا لمبادرة الإعلامية إلهام فايد، بالاجتماع أسبوعيا مع أهالي القرى للاستماع لمشاكلهم لحلها.

واستمر الاجتماع مع الأهالي قرابة 3 ساعات متواصلة، بحضور الإعلامية إلهام فايد والمهندس عبدالله شاكر، والدكتور سعيد عبيد، وأحمد سميح أبو الخير، وعامر أبو شعبان، وسعيد محمود الغرباوي، وبسمة حسن مصطفى، ومنال المنسي، وفاتن أحمد حافظ.

وعرض الأهالي خلال الاجتماع بعض المشكلات في مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وانتشار القمامة وتكسير الطرق والخدمات الصحية وغيرها، واتفق الحضور على التواصل مع المسئولين لحل هذه المشكلات.