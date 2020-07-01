ضبط 100 كيلو لانشون فاسد بالغربية

تمكنت حملة مسائية لمديرية التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 100 كيلو جرام لانشون منتهي الصلاحية، داخل ماركت شهير بمنطقه الاستاد بطنطا.

وأوضح المهندس محمد أبوهاشم مدير مديرية التموين بالغربية، ضبط 100 عبوة جبن مطبوخ زنة العبوه 250 جرامًا، و100علبة كيك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بماركت شهير بمنطقه الاستاد أول طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 15156 جنح اول طنطا.

ترأس الحملة المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالغربية، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ، وصلاح الخطيب.