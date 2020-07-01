مصر للطيران: نسبة الحجوزات في بعض طائرات العودة وصلت لـ100%

كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تشغيل 29 مقصدا، مؤكدا البدء اليوم بـ14 رحلة، حيث جرى نقل 1300 راكب في رحلات الذهاب، أما رحلات العودة 2002 راكب، لافتا إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات الدولية غدا، لنقل 2000 راكب في الذهاب و3000 راكب في العودة.

وأضاف "زكريا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن كل الرحلات العاملة، كانت نسبة الحجوزات بها متساوية، وتتراوح من 70 إلى 75% من عدد الكراسي المتواجدة في الطائرة، وفي العودة زادت النسبة، ووصلت إلى 90%، وبعض الرحلات وصلت إلى 100%.

وأشار إلى أن رحلات دول الخليج، مثل دبي وأبوظبي ومسقط والشارقة، كانت أكبر للحجوزات، إضافة إلى لندن وباريس ونيويورك، موضحا أنه يتم إشغال كل مقاعد الطائرة بشكل طبيعي "مفيش أي كراسي فاضية في الطيارة".

وأوضح أن الطائرات يتم تعقيمها قبل كل رحلة، كما يلتزم الركاب بارتداء الكمامة طوال الرحلة، وتم توفير مقعدين في آخر الطائرة لأصحاب الأمراض المزمنة ويرغب في خلع الكمامة للسهولة عليه في التنفس.