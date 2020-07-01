مصر للطيران تتسلم الطائرة الخامسة من طراز إيرباص A320Neo الجديدة

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وصول طائرة مصر للطيران الخامسة الجديدة، بحروف تسجيل SU-GFN من طراز إيرباص A320neo، إلى مطار القاهرة، منذ قليل، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.

وأكد زكريا، أن الطائرة السادسة من الطراز ذاته، ستصل الأسبوع المقبل، من أجمالي 8 طائرات طراز ايرباص A320Neo تم التعاقد عليها، بالإضافة إلى 7 طائرات من طراز الايرباص A321Neo، لتنضم لأسطول مصر للطيران.

كان في استقبال الطائرة الجديدة، الطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك تزامنا مع استئناف حركة الطيران الدولي المنتظم من وإلى المطارات المصرية، اعتبارا من اليوم.

وأضاف زكريا، أنه رغم التحديات الصعبة والظروف التي يشهدها قطاع الطيران المدني على مستوى العالم، نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلا أننا ملتزمون بخطة تحديث أسطول الناقل الوطني، وتقديم خدمة متميزة للعملاء، من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية.

وأوضح أن الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo، توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت، وخاصية الـLive TV، التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها، لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد، سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع، وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد.

وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدا في الدرجة السياحية.