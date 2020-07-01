"مصر للطيران" تطرح تخفيضات على رحلات أوروبا وأمريكا

أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح تخفيض 20 % على أسعار التذاكر للعديد من الوجهات الأوروبية ونيويورك وواشنطن، وذلك حتى 15 يوليو والسفر حتى 31 أغسطس.

ودعا الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عملاء الشركة إلى اتباع كل الإرشادات الوقائية وتعليمات السفر التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية للاستمتاع برحلة سفر آمنة؛ ومن بينها يفضل استخدام كل وسائل الحجز وإنهاء إجراءات السفر بشكل إلكتروني سواء من خلال الموقع الالكتروني egyptair.com ومركز الاتصالات التليفونية 1717 أو التطبيقات التي تتيحها الشركة على أجهزة المحمول وغيرها، وذلك توفيرا للوقت والجهد وضمان الوقاية من أي أمراض.

من ناحية أخرى، سيرت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، اليوم، أولى رحلاتها الدولية المنتظمة من مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 2000 راكب على متن 14 رحلة دولية، حيث أقلعت أول رحلة اليوم متجهة إلى تونس في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، وذلك في ضوء قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة الطيران الدولي اعتبارا من 1 يوليو 2020.

وكان في استقبال المسافرين في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار حسن منير مساعد رئيس مصر للطيران للخطوط الجويه، ولفيف من قيادات مصر للطيران.

وصرح الطيار رشدي زكريا قائلا: "يسعدنا اليوم استقبال عملائنا في كل المحطات الخارجية والداخلية التي بدأنا اليوم في تشغيل رحلاتنا إليها بكل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، والتي تبدأ منذ دخول الراكب المطار وعلى متن الطائرات وحتى وصولهم إلى وجهاتهم المفضلة، وتمنى سيادته زوال هذا الوباء وعودة حركة الرحلات وجداول التشغيل إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن والاستمتاع بتجارب السفر مرة أخرى، حيث لايزال السفر بالطائرات أفضل وسيلة في العالم من حيث معدلات السلامة والأمان".

وحرص العاملون بمصر للطيران من أصحاب المواهب الفنية على استقبال المسافرين بالمطار بتقديم فقرة فنية تتضمن موسيقى وأغاني وطنية ترحيبا بالعملاء وتعبيًرا عن سعادتهم باستئناف حركة الطيران مرة أخرى وسط جو يسوده الأمل والتفاؤل بتخطي هذه الظروف الصعبة.

كما أهدى الطيار رشدي زكريا والطيار عمرو أبو العينين، تذكرتين مجانيتين على أي من رحلات مصر للطيران الدولية لراكبين تصادف عيد ميلادهم أول يوليو، وفاز بهما كل من منة الله هشام السيد راكبة مصرية على رحلة أبوظبي وكيزيتو عبدالله راكب أمريكي على رحلة لندن، وتم تعلية درجة السفر إلى عدد من الركاب، كما قدمت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة هدايا تذكارية للعملاء المسافرين هذا اليوم من خلال منافذها بمطار القاهرة.