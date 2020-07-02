عودة تدريجية للنشاط بمركز شباب رأس سدر بإجراءات احترازية

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن النشاط الرياضي بدء في العودة تدريجيا إلى كل مدن المحافظة، وفقا للقرار الصادر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعودة الأنشطة الرياضية بداية من أول يوليو، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال فتحي إن مركز شباب مدينة رأس سدر استقبل مجموعة من ناشئ كرة القدم حيث جرى بدء تدريبات مدرسة كرة القدم بطاقة 25% من أعداد المتدربين مع مراعاة عدم التلامس وتباعد المسافات بين المتدربين و التعقيم وضوابط الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن كل مراكز الشباب قامت بكل أعمال التعقيم مع واضع علامات إرشادية وضوابط لدخول المراكز لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد أن جميع الأنشطة سوف تعود تدريجيا لحين انتهاء الوباء.