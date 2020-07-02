وزير الري: تصريحات إثيوبيا حول استحواذنا على النيل خطأ وتفسد العلاقات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التصريحات الإثيوبية حول أن مصر تستحوذ على مياه النيل كلام خاطئ ويفسد العلاقة بين الشعوب والدول، مستشهدًا: "لما أثيوبيا عملت سد تكيزي ومخزنة فيه 10 مليار متر مكعب مش ده من إيراد نهر النيل؟ لما بحيرة تانا متخزن فيها 55 مليار متر مكعب مش ده من إيراد نهر النيل، لما يبقى فيه أثيوبيا 100 مليون راس ماشية تستهلك 85 مليار متر مكعب مش ده من ايراد نهر النيل؟".

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أنه من الواجب تقدير الظروف والمواقف في الدولتين، فلا توجد دولة في أفريقيا تُعيد استخدام المياه مثل مصر، بل تُعيد استخدام المياه التي بها نسبة ملوحة 10 آلاف في المليون، أي تركيز الأملاح بها ربع أملاح مياه البحر، ويتم استخدامها ومعالجتها كونه لا يوجد موارد مائية إضافية في مصر، مؤكدًا أن مصر أكثر بلد جاف في العالم أجمع.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أنه يوجد في مصر 8 ملايين أسرة من الفلاحين يعتمدون على النيل في ري أراضيهم، وهم يعتبرون أفقر المواطنين في مصر، ودخلهم قائم من الزراعة فقط، "لما فيه جماعات إرهابية يقولوا للناس دي، فيه ناس قطعت عليكم المياه وهما اللي حرضوا على قطع المياه، البسطاء دول لإما هينفجروا داخليا أو يبحثوا عن هجرة غير شرعية أو فيه جماعات إرهابية هتاخدهم".

وتابع: "إحنا مش عاوزين إرهاب، مصر بتحارب الإرهاب والتعصب، لازم نقدر ظروف بعض، لو أثيوبيا عندها مشكلة في التنمية والاستثمار ، تعالوا نساعد بعض انت تنمى وأنا أنمي، انت تعيش وأنا أعيش، أن الفلاح عندي ميتأثرش وأرضه مش تبور".