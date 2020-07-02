وزير الري يوضح طرق تحقيق زيادة إنتاج السكر والأرز دون إهدار مياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه أصدر قرارًا مشتركًا مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بخصوص المساحات المسموح زراعتها من الأرز، فتم تقليل كمية المساحة المزروعة بدرجة كبيرة للغاية حال مقارنتها بما كانت عليه قبل 2015، وعدنا إلى تصميم الخاص بالسد العالي وهو ألا يزيد عدد المساحة المنزرعة من الأرز عن 724 ألف فدان، وتم ذلك باتفاق وزارتي الري والزراعة، وهناك التزام كبير من الفلاحين حول هذا الأمر.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هناك أنواعا من الأرز تتحمل مياه مالحة فتم تخصيص 100 ألف فدان لزراعة مثل هذه النوعية من الأرز، وهناك أيضًا أرز جاف يعتمد على مياه الصرف الزراعي، وبالتالي تسمح الوزارة بزراعته في عددًا من المناطق من أجل تعظيم الإنتاجية وفي نفس التوقيت المحافظة على الموارد المائية المتاحة، وهذا الأمر ينطبق بنفس السياق على فاكهة الموز.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن هناك أماكن كانت منزرعة بالموز دون الحصول على ترخيص بذلك، وتم الاتفاق على عدم زراعة الموز مرة أخرى حال انتهاء دورته، فدورة الموز تستمر 3 سنوات، موضحًا أن الدولة المصرية عملت على تعظيم إنتاجها من قصب السكر وفي نفس الوقت الحفاظ على الموارد المائية، فرأت أن إنتاجية الفدان من قصب السكر 45 طنا في العام، بينما حال ريه بالتنقيط ينتج حوالي 60 طنا.

وتابع: "أولويات الري الحديث نخش الأول على المحاصيل الشرهة زي السكر والموز، أبقى أنا حافظت على الموارد المائية وفي الوقت نفسه حافظت على الإنتاج، ومش هحتاج أتوسع في زراعة مساحات أخرى بهذه المحاصيل لأن الري بالتنقيط يزيد من الإنتاج".