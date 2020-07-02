ضبط مطبعة أنتجت 32 ألف كتاب دراسي أجنبي دون تصريح في دار السلام

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية طباعة (مالك إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة "دارالسلام" بالقاهرة) العديد من الكتب الدراسية الأجنبية والمنسوب صدورها للعديد من الشركات "دون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (عامل بالمطبعة) وعثر بداخلها على (32500 كتاب دراسى أجنبي)، جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ودون تصريح من الجهات المعنية.