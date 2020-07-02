إعانة عاجلة وتأجيل الامتحان.. إجراءات مسؤولي قنا تجاه الطالبات ضحايا حادث السير

توجه اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إلى مستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على حالة الطالبات المصابات في حادث سير بنقادة، أثناء توجههم لأداء الامتحان بالثانوية العامة، ورافقه الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف مدير المستشفى.

وأوضح المحافظ أن الحادث أسفر عن إصابة 6 طالبات وهم (منار حمادة الدندراوي – ياسمين أحمد نجاتي – أمنية عبدالمنعم عطاالله – هاجر جاد الرب سعد – رانيا سالم محمود)، واطمأن المحافظ على حالة المصابين وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهن، وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، ووضعهن تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهن للشفاء، متمنيًا لهن الشفاء العاجل.

كما وجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة للطالبات، ومن جانبه أشار الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن للطالبات حقهن في ما يتعلق بتأجيل الامتحان، مضيفا أنه تم إخطار غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم فور وقوع الحادث.