إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بالإسماعيلية

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بدء إطلاق القوافل العلاجية "لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة" بالمحافظة، ووفقا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

جرى تفعيل المبادرة بالوحدات والمراكز الصحية والقوافل العلاجية المتنقلة على مستوى المحافظة، ويتم صرف العلاج لمدة تكفي 3 أشهر، كما تم التعاقد مع مراكز الأشعة ومعامل التحاليل الخاصة ضمن المبادرة، للتيسير على المرضى.

وأضاف "السقعان"، أن من خلال "مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعه وعلاج الأمراض المزمنة"، ستُقَدَم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين من عمر 18 عاما فأكثر، وتُمكن أصحاب الأمراض المزمنة من استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك تَجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع إتاحة صرف الأدوية من الصيدلية المخصصة بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأضاف السقعان، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، حيث تم تخصيص ممرات آمنة للدخول والخروج بالمستشفيات، واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأشار مدير الصحة بالإسماعيلية، إلى أن المبادرة تتيح إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة، تيسيرًا على المواطنين، فيتم إحالة المريض بالكارت المرفق سواء للمستشفى التابع أو للمعامل ومراكز الأشعة المتعاقدة مع التأمين الصحي.

ودعا الدكتور سعيد السقعان، المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، التوجه لأقرب منشأه صحية وإجراء الفحص الطبى بالمبادرة حيث تم توزيع الأماكن على النحو التالي:

إدارة الاسماعيلية "مركز طبى الشيخ زايد، مستشفى الإسماعيلية العام، القافلة العلاجية بحى السلام، وإدارة أبوصوير وحدة السبع آبار غربية، وإدارة القصاصين وحدة تل ثمود، وإدارة التل الكبير وحدة البعالوة الكبرى، وإدارة القنطرة غرب وحدة الكيلو 17، وإدارة القنطرة شرق وحدة العبور، وإدارة فايد ووحدة سرابيوم".