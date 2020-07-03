إطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فوري بالشرقية

أعلن اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار "فارس"، إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال "الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال".

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ وواتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨ لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.