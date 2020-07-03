قريبا.. خفض تنسيق القبول بالثانوية العامة في القاهرة

في بشرى سارة لأولياء الأمور والطلاب، كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم النزول بتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بالعاصمة، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا وفق ضوابط ومعايير.

وأضافت المصادر لـ "الوطن" أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة، واحتساب الفراغات والإحصاء التكراري وتحويل الطلبة إلى الثانوي الفني، سيتم النزول بتنسيق الثانوي العام وفق ضوابط ومعايير.

يذكر أن محافظ القاهرة اعتمد الشهر الماضي تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 254 درجة للعام الدراسي 2020/2021