أستاذ اقتصاد: سيناء أصبحت مؤهلة لتكون مكانا جاذبا للاستثمار

قال الدكتور محمد عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه عندما نتحدث عن التنمية بسيناء لابد أن يبدأ بالبحث عن معوقات التنمية داخلها، ولا حديث عن تنمية مهما أنفق عليها مبالغ دون أن يكون هناك حالة من الاستقرار الأمني، وبالتالي بدأت الدولة بالملف الأمني داخل المنطقة لتحقيق قدر من الاستقرار يستتبعه البدء في المشروعات القومية والبنية التحتية.

وأضاف "عنبر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن استراتيجية التنمية الآن قائمة في الدولة ليست فقط للعوائد الاستثمارية التي تأتي بشكل مباشر وتنعكس من خلالها المشروعات القومية ولكن ضمن سلسلة المشروعات التي تنفذ بالمنطقة مشروعات لها علاقة بالصحة والتعليم.

وأشار إلى أن القيادة السياسية ومدى اهتمامها بتلك المشروعات التي تسير بالتوازي داخل المحافظة لم يؤرقها أو يؤجلها حتى وجود جائحة عطلت العالم أجمع، حيث تم افتتاح العديد من المشروعات في ظل وقلب جائحة كورونا، موضحا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوي بتنمية سيناء لأنها أصبحت مؤهلة لتكون مكانا استثماريا به كل المؤهلات الجاذب للاستثمار سواء من الناحية التشريعية والأمنية والبنية التحتية التي ربطت سيناء بالدلتا.