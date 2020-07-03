محافظ الفيوم: 95% نسبة الالتزام بالإجراءات.. وجاهزون لاستقبال مرتادي الأماكن السياحية

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا أصبحت أقل، مشيرًا إلى أن المحافظة شبه سيطرت على المرض، باتخاذ الكثير من الإجراءات بداية من شهر يونيو المنصرم، التي أدت إلى تقليل عدد الإصابات من خلالها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز: "ذكرنا هذا العقار سابقًا: "نراقب كل أماكن التجمعات العامة وحملات توعية عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، والتعامل فورًا مع كل التجمعات، وفي يوم 24 مارس أطلقنا مبادرة ضد كورونا، من أجل توصيل أهمية الإجراءات الاحترازية للمواطنين".

وتابع: "في أول يومين بعد عودة الحياة كان هناك اندفاعا من المواطنين في الشارع بصورة ملحوظة ، والالتزام كان قليلًا، وانتشرنا في كل أماكن المحافظة، لكن هذا الأمر تغير بعد ذلك، ونلتزم بالإجراءات حتى نستطيع الحفاظ على اقتصاد مصر وصحة أهلنا حتى تنقشع هذه الغمة بالكامل".

وشدد، على أنه يجرى تطوير منطقة شلالات وادي الريان، حتى يجد الجمهور مشاهد تليق بهم، كما تم تدشين مجموعة كباري بشكل حضاري يحافظ على البيئة، لافتًا إلى أن مناطق المحميات الطبيعية مازالت مغلقة، كما لم تفتح المناطق الأثرية، ولكن جرى فتح بعض الفنادق السياحية، ومشيرًا إلى أن نسبة الالتزام تبلغ نحو 95%.

وواصل: "الأماكن السياحية والأثرية والمحميات جاهزة لاستقبال زوارها ومرتاديها، ونجهز نفسنا لاستقبال المواطنين بصورة آمنة".