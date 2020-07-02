الطيران المدني ينجح في استقبال 8461 مسافرا في اليوم الأول للانطلاق

استقبل أمس مطار القاهرة الدولي 8461 مسافرا خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر الرحلات المنتظمة لإعادة المصريين من الخارج، ومغادرة الأجانب المقيمين في مصر، وذلك عبر 76 رحلة جوية، تقل على متنها 8461 مسافرا من وإلى المطارات المصرية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن عدد الرحلات التى وصلت أمس خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 38 رحلة لإعادة 5225 مصريا من الخارج، بينما بلغ عدد الرحلات المغادرة والتي تضم مصريين وأجانب من جنسيات مختلفة، بلغ 3236 عبر 38 رحلة.

وفي سياق متصل أكد الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة القابضة مصر للطيران، أن الشركة تسير اليوم 14 رحلة لوجهات مختلفة، لدول أمريكا، وأوروبا وبعض دول الخليج، مؤكدا خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن بعض الدول طلبت عدم استقبال أي راكب لا يحمل تحليل PCR، والبعض الآخر اشترط توقيع المسافر على وثيقة طبية، تحدد حالته الصحية، وتعرضه للإصابة من عدمه.

وناشد زكريا، المسافرين، التوجه للمطار قبل موعد الإقلاع بالنسبة للرحلات الدولية بأربع ساعات، وبالنسبة للرحلات الداخلية بساعتين، للحد من الزحام والتكدس داخل صالات السفر.

وأضاف أن متوسط نسبة امتلاء الطائرات على شبكة خطوط الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، خلال الأسبوع الأول بلغت 65%، متوقعا سرعة تعافى صناعة النقل الجوى طبقا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد زكريا توفير كافة سبل الراحة والأمان لركاب مصر للطيران في جميع خطوات اجراءات سفرهم ابتدءًا من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات، والاستعدادات التي تمت داخل المطارات المصرية، للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين، وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائيه التي سيتم توزيعها على الركاب بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائيه المناسبة.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط، حيث نبدأ خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلات إلى 13 نقطة بقارة أوروبا، و3 نقاط بقارة أفريقيا، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو).

وفي السياق نفسه أكدت مصادر مطلعه بالشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أن مكاتب حجز الشركة وأنظمة الحجز، سجلت إرتفاعا ملحوظا في حجز الرحلات، مشيرة إلى أن متوسط نسبة حجز الرحلات بلغ حتى الآن حوالي 65% مع بدء تشغيل الرحلات المنتظمة اعتبارا من الساعات الأولى من صباح أمس.

وتداول بعض العاملين بقطاع الطيران المدني قبل قليل من استئناف الطيران المدنى، وانطلق أولى الرحلات المصرية المنتظمة لمختلف العواصم العربية والأفريقية والأوروبية، بعض صور الكاريكاتير الحماسية، التي تدعو لمواصلة الجهد والعرق للارتقاء بقطاع الطيران المدني .

وفي غضون ذلك، استقبل الملاح أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي جموع المسافرين صباح أمس الأربعاء، وكان في مقدمة مقدمي الخدمة للمسافرين والعائدين بصالات السفر والوصول بالمبنى.

كان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، ناشد العاملين بالقطاع، خلال رسالة له التمسك بقيم الترابط والتلاحم، للإرتقاء بقطاع الطيران المدني مؤكدا تفاؤله بالمرحلة القادمة من منطلق إيمانه الراسخ بقدرتنا على تحقيق الرؤية الإستراتيجية، لخلق آفاق أرحب لقطاع الطيران المدني والوطن الغالي مصر.وتفقد المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، صالات مبنى الركاب رقم 3، يرافقه عدد من قيادات المطار، وذلك تزامناً مع عودة حركة الطيران، وللتأكد من جاهزية صالات السفر والوصول لاستقبال الركاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وللحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

فيما شن الملاح أشرف حافظ مدير المبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، حملة مراجعة لإجراءات التعقيم والتطهير بالمبنى، وكان على رأس العاملين بصالات السفر والوصول للتأكد من إلتزام العاملين بخطة الإستقبال والمغادرة،. للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس، والمحاسب مجدي إسحاق.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت تشغيل رحلاتها الجوية لاكثر من 29 نقطة مباشرة ، بعد توقف استمر نحو 3 شهور، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة.