الداخلية تنجح في ضبط مسريبين إمتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الإجتماعى

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.. فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة (شاومينج 2020) ، بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادى.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات .. أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية)

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى ، والأمن العام" ، ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف وضبط المتهم المذكور بمحل إقامته ، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") ، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ، كما تبين إدارته للصفحة المسماه (بالغش إتجمعنا 2020) عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وكذا القناة المسماة (تسريبات الثانوية فى سرية) عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" ووجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحان نظير مبالغ مالية ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بغرض مساعدة الطلاب والإستفادة منهم مادياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.