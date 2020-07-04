محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الري والصرف والطرق والإسكان والمرور والحماية المدنية وشرطة المرافق ومديري عموم التخطيط، والشؤون المالية والإدارية والمكتب الفني.

في بداية الاجتماع استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها بالقليوبية في القطاعات.

وقال محافظ القليوبية، إنه جرى اعتماد الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021م بإجمالي 519 مليونا تضمنت 475 مليون جنيه اعتماد حكومي و44 مليون جنيه اعتماد تمويل ذاتي، في قطاعات "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، والكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ".

ووجه المحافظ بسرعة طرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد 2020-2021، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقا للاحتياجات الضرورية الملحة، والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين وطرح الأعمال عن طريق المناقصات العامة لخلق نوع من التنافسية في الأسعار للنهوض بالمشروعات الخدمية، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كلف المحافظ مسؤول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مشددا على تحصيل مستحقات الدولة.