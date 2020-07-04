HBO MAX تطرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم An American Pickle

طرجت منصة HBO MAX، الإعلان التشويقي الأول لفيلم An American Pickle، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستجرام.

مدة الإعلان دقيقتين و40 ثانية، وسيعرض الفيلم عبر المنصة يوم 6 أغسطس، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الإعلان التشويقي.

فيلم An American Pickle من إخراج Brandon Trost، تأليف سيمون ريتش، وبطولة سيث روجن، سارة سنوك، شون والين.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي حول الحفاظ على عامل مهاجر في مصنع مخلل عن طريق الخطأ لمدة 100 عام ويستيقظ في العصر الحديث ببروكلين.. بحسب موقع IMDB.

ويعتبر An American Pickle العمل الأول لـ Brandon Trost كمخرج، لكنه سبق وأن عمل كمصور سينمائي في أكل من 90 فيلما.

بينما مثل بطل العمل سيث روجن في أكثر من 80 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، وكتب 25 وشارك في إنتاج 37 عملا بحسب موقع IMDB.