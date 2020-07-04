إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق دمنهور _ دسوق

أصيب 9 أشخاص، اليوم، بكسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "دمنهور - دسوق"، وجرى فتح الطريق أمام حركة سير السيارات، بعد توقفه بسبب الحادث.

واستقبل مستشفى دمنهور التعليمي كلًا من سارة محمود مكاوي، وفاتن عبدالعزيز عبدالعال، والسيدة كامل السقا، وأحمد ناصر رضوان، ومحمد إسماعيل حمادة، نسمة محمد إسماعيل حمادة، وسماح السعيد، والشحات أحمد عيسى، واسينات أحمد البحيرى، مصابين بجروح وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

وبإبلاغ الجهات الأمنية، تبين إصابتهم إثر انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه، أمام قرية سنهور، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.