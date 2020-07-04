بسبب كورونا.. حملات نظافة مكثفة بمدينتي القنطرة شرق وفايد بالإسماعيلية

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق اعمال القطاعات الخدمية بالقرى، في الوحدة المحلية لقرية الأبطال حيث عقد رئيس القرية محمد صابر اجتماعا مع مسؤلى محطة الصرف الصحي بالقرية وتم التأكيد علي سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة الخدمة وتم تفقد المحطة علي الطبيعة.

وأشار إدريس إلى أن الوحدة المحلية لقرية التقدم أنتهت من تجهيزات الحارة الثالثة لمدخل القرية وتشجيرها وذلك بمشاركة الشباب مع الوحدة المحلية تحت إشراف محمد السيوفي رئيس القرية، وفي قرية جلبانة تم عمل حملة نظافة داخل القرية وحول طريق السيارات ، تحت إشراف احمد حمود رئيس القرية.

كما تم اليوم إستكمال تنفيذ حملات النظافة اليومية بمركز ومدينة فايد ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمناطق الخنادق والدريسة والجمعية الاستهلاكية والسكة الحديد، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات الخدمية بجميع المراكز والمدن والأحياء والقطاعات الريفية بنطاق المحافظة وتوابعها.