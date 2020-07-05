صور.. تشييع جنازة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق في مسقط رأسه بالشرقية

شيع أهالي قرية شبرا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، جنازة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأسبق بمسقط رأسه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الراحل بفيلا الوزير الأسبق الراحل، وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور عدد من السياسيين.

وكان عمرو السعيد نجل الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان، أعلن وفاة والده إثر إصابته بوعكة صحية.

وقال السعيد خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد صدق الله العظيم.. توفي إلى رحمة الله الوالد الغالي توفي القيمة والقامة.. توفي الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".