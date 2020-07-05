"صحة المنوفية": 11 ألف حالة إجمالي مصابي كورونا بالعزل المنزلي بالمحافظة

كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء المحافظة والتي جرى تشخيصها بالأشعة والفحص الإكلينكي في مستشفيات العزل بالمحافظة يبلغ 11 ألف إصابة من بينهم 2400 إصابة تم تشخيصها عن طريق المسحة وتحليل pcr.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مديرية الصحة تتابع بشكل يومي جميع الحالات المصابة والموجودة بالعزل المنزلي عن طريق الوحدات الصحية والرائدات الريفيات بالقري سواء بالإتصال الهاتفي أو الزيارات المنزلية وإذا ثبت تدهور الحالة الصحية لأحد المصابين بالعزل المنزلي يتم نقله للمستشفى فورا.

وتابع "العجيزي" أن محافظة المنوفية تشهد منذ عدة أيام انخفاضا طفيفا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفا أنه من المتوقع مع بداية شهر أغسطس وصول المحافظة إلى مستوى أقل بكثير من المستوى الحالي من الإصابات، مشددا على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن محافظة المنوفية سجلت المركز الخامس في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية في آخر إحصائيات رسمية تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.