"العربية للتنمية الزراعية" تهدي أهالي كاترين 34 سدا لحجز مياه السيول

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تفذت عدة مشروعات خدمية وتنموية لخدمة أهالي المدينة.

وأضاف أن المنظمة أهدت المدينة 34 سدًا مائيًا لحجز مياه الأمطار والسيول التي يعتمد عليها أهالي سانت كاترين في الشرب والري، وقال إنه جرى تسليم 60 خلية نحل كاملة لـ10 أسر بواقع 6 خلال للأسرة الواحدة، موضحًا أن فريقًا قام بتدريب الأسر علي استخدام الخلايا وتغذيتها وكيفية جمع العسل.

وأكد أن المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، زارت المدينة رفقة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، لمتابعة الأعمال التي تُنفذ على أرض المدينة، وحضرا تسليم خلايا النحل.

وأشار "العناني" إلى قيام المنظمة بتوزيع 2000 شتلة زيتون على المواطنين بالمجان، وإقامة 5 صوب زراعية، كل صوبة توزع على 3 أفراد وهي صوب كاملة ومزروعة.

واعلن أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سيفتتح هذه المشروعات منتصف الشهر الجاري.