الجندي: بطاعة الإمام تقوم الأمة وتتحقق وحدة المجتمع وتحصن قلعة الإسلام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن فقه الاستنفار يصلح به المجتمع، والجميع جنود تحت طاعة القانون، مشددًا على أنه يترتب على تركه غضب من الله تبارك وتعالى.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "به تقوم الأمة ويتحقق الجهاد وتنصر الأمة وتحمى بيضة الدين، وتحصن قلعة الإسلام، وتتحقق وحدة المجتمع".

وتابع أن الاستنفار هو طاعة الإمام، إذا ما أمر بتوجيه الناس إلى ما فيه مصلحتهم: "هذا الحديث (إذا أستنفرتم فانفروا) يدل على مصطلح شيخ السلطان، هي كلمة قاصرة، يجب أن يكون هناك طبيب السلطان وفلاح السلطان وميكانيكي السلطان، والسلطان هو القانون، يعني أن كل هؤلاء يجب أن يكونوا في خدمة الدولة والمجتمع وأمن هذا الوطن".

وأردف: "ملناش دعوة باللي بيحاولوا يشككوا ويفصلوا المجتمع، إحنا في زمن اعتبروا فيه طاعة النظام، نوعًا من أنواع النفاق، والالتزام بالقانون نوع من أنواع التملق، وعدم الخروج على القانون تطبيل، وكارثة كبيرة أن يصبح المنكر معروفًا والمعروف منكرًا".