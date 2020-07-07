مستشار الرئيس عن موعد ذروة كورونا: هنعرف بعد أسبوع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه إذا ثبت انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا لمدة أسبوع أو 10 أيام نستطيع القول بوصول الحالات للقمة وبدأ الانخفاض بعد ذلك.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تقبل المواطنين للعزل المنزلي مع المشورة الطبية المستمرة أثبت نجاحا كبيرا جدا وتم احتواء حالات كثيرة جدا، موضحا أن المصابين بأعراض بسيطة أو لا تظهر أعراض هي الفئة الغالبة في الحالات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنه لا يمكن الجزم بأن دواء الحصبة له دور في علاج فيروس كورونا، موضحا أن تجربة مصر في السيطرة على مرض الدرن كانت ناجحة.