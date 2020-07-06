بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء دهسا تحت سيارة بالمنوفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، إثر حادث على الطريق الإقليمي في نزلة شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث قامت سيارة ملاكي بدهسهم، ومن بين الوفيات 3 أخوة، ولم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

وذكرت مصادر طبية لـ"الوطن"، أسماء الوفيات، وهم ثلاثة أخوة "محمود على عطية، وربيع علي عطية، ورشدى علي عطية"، بالإضافة إلى ماهر هلال، وماهر كمال عمارة، وجميعهم مقيمين بمركز ميت غمر.

على الفور انتقل إلي مكان الواقعة عدد كبير من ضباط مركز شرطة أشمون، وضباط المرور وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية بأشمون، كما عاينت النيابة العامة مكان الواقعة لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد الدكتور أحمد سيمر مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إخطار مديرية الصحة بوجود حادث مروع علي الطريق الإقليمي بالمنوفية، وعلي الفور انتقل الإسعاف إلي مكان الواقعة وتبين أن عدد الوفيات 5 أشخاص.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم نقل جميع الجثامين إلى مستشفى أشمون العام، انتظارا لقرار النيابة العامة بالدفن، مؤكدا أن لا توجد أي إصابات في الحادث، وإنما وفيات فقط، نتيجة دهس السيارة لخمسة أفراد، جميعهم من مركز ميت غمر.