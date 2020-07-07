فتح الحجز للسناتر التعليمية بالمنوفية.. ومديرية التعليم تعلق

واصل أصحاب السناتر التعليمية في المنوفية، فتح باب الحجز لتقديم الدروس للطلاب، وشهدت مدينة شبين الكوم، إطلاق عدد من المراكز مبادرات تعليمية بأسعار مرتفعة، فيما شهد التقديم، إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور للحجز في الدروس المختلفة.

وأكدت الطالبة في الصف الثالث الثانوي، شهد أحمد حماد، أنها تجهز للدورس في العام المقبل، وتحجز للدورس خوفا من استمرار العمل في وزارة التربية والتعليم، على نفس المنهج أو تغييره، مؤكدة أن كثير من السناتر أغلقت أبوابها أمام الطلاب، بعد اكتمال الأعداد المطلوبة في السناتر، قائلة "بيقوللنا مبقاش فيه مكان".

من جانبه تعجب الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم، من إصرار الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على دروس خصوصية، على الرغم من إمكانية تحول جميع الامتحانات والبرامج التعليمية إلى إلكترونية في العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يزيد من عدم أهمية الدروس الخصوصية في المجال التعليمي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مسؤولي السناتر، معرضين لعقوبات قانونية، لمخالفتهم تعليمات الدولة بالغلق، وعدم فتح السناتر مرة أخرى، مطالبا أولياء الأمور بعدم الدفع بأبنائهم، لكي لا يكونوا فريسة لأصحاب المراكز التعليمية.