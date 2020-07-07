انهيار منزل من طابقين بقويسنا.. والوحدة المحلية ترفع الأنقاض (صور)

انهار منزل مكون من طابقين بقرية شرانيس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وهو منزل خالي من السكان والأثاث وتم فتح شارع في الموقع لوجود منازل محبوسة بالموقع وتم رفع الأنقاض من الشارع وإعادة فتحه .

واستدعى خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الإزالات ومعدات تنفيذ الإزالة لعمل معاينة لموقع المنزل المنهار بقرية شرانيس ورفع الأنقاض من الشارع وإعادة فتحه وتنبه على الوحدة المحلية ببجيرم متابعة الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة.

وشارك في المعاينة ورفع الأنقاض، عواطف طاحون نائب رئيس المركز والمدينة، ومهندس مصطفي عبدالرحيم مدير الإدارة الهندسية، وسامي العليمي رئيس لجنة الإزالات، ومعتز عبداللطيف رئيس الوحدة المحلية ببجيرم .