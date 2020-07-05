108 فنادق تحصل على موافقة التشغيل في جنوب سيناء

أعلن جيفارا الجافي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، حصول 108 فنادق على مستوى المحافظة، حصلوا على شهادة تفيد قدرتهم على استقبال الوفود السياحية بـ50% من طاقتها، بعد تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

أضاف الجافي لـ "الوطن"، أن عددا كبيرا من فنادق جنوب سيناء تقدمت بطلبات للتشغيل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا التنسيق الكامل بين مديرية الصحة بجنوب سيناء وغرفة المنشآت الفندقية ومجالس المدن التي تتابع التوصيات الخاصة لمنع انتشار فيروس كوفيد 19.

وأعلن أن بعض فنادق المحافظة في شرم الشيخ ونويبع وطابا، عملت خلال فترة عيد الفطر المبارك طبقا لتوجيهات وزارتي الصحة والسياحة، مشيرا إلى أنه بداية من الشهر الجاري حصل عدد كبير من الفنادق على رخصة التشغيل الجديدة، حيث استقبلت شرم الشيخ أول رحلتين سياحيتين الأولى من أوكرانيا والثانية من بيلا روسيا.

ولفت إلى أن أحد الفنادق الموجودة بمدينة سانت كاترين حصل على شهادة للتشغيل، وقدرته على استيعاب السائحين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبذلك تكون مدن شرم الشيخ ونويبع وطابا ورأس سدر وسانت كاترين يمكنها استقبال السائحين.

وحذر الحافي من مخالفة الشروط، مؤكدا أنه في حالة مخالفة المنشأة السياحية للاشتراطات سوف يجري اتخاذ قرارات بالغلق.