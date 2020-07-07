توزيع أسئلة الفيزياء والتاريخ على لجان الثانوية في كفر الشيخ 

بدأت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قبل قليل، نقل صناديق أسئلة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، الخاصة بالثانوية العامة، من مركز توزيع الأسئلة بالعاصمة، للجان مراكز المحافظة وسط حراسة أمنية مشددة.

ونُقلت الأسئلة في صناديق حديدية مغلقة بقفلين بأرقام سرية، وجرى وضع صناديق كل خط سير في أتوبيس، وانطلق لتوزيعها على اللجان الفرعية، وسط حراسة أمنية مشددة.

واستقبلت لجان الثانوية الطلاب منذ السابعة والنصف صباحا الطلاب، وجرى تركيب بوابات التعقيم وتوفير المعقمات والكمامات للطلاب، وتوفير المبردات والكمامات وأجهزة القياس الحراري، وحجرتي العزل بكل لجنة مشددا على توفير الجو المناسب للطلاب.

ويؤدي 19 ألفا و413 طالبا وطالبة، امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة كفر الشيخ، في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.