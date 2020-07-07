رئيس إريتريا يغادر القاهرة بعد زيارة عمل استغرقت 3 أيام

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم، رئيس إريتريا أسياس أفورقي، بعد زيارة عمل للبلاد استغرقت 3 أيام، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس السيسي، أكد أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، وتنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.