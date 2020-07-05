مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة طيران دولية تقل على متنها 1760 مسافرا

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وصول 15 رحلة طيران دولية، منتظمة طبقا لجداول التشغيل، تقل على متنها 1760 راكبا قادمين من عدة وجهات أوروبية وعربية وإفريقية.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، أن المطار استقبل 4 رحلات دولية لمصر للطيران من الإمارات وإثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، تقل على متنهت 578 راكبا، كما استقبل المطار رحلة تابعة لخطوط الطيران النمساوية وتقل 151 راكبا، ورحلتين لطيران الخليج عليهم 182 راكبا، ورحلة لشركة إير كايرو قادمة من الأردن وتقل 174 راكبا، ورحلة للعربية للطيران قادمة من السعودية وعليها 110 ركاب، ورحلة لشركة تاركو قادمة من السودان وعليها 120 راكبا، واستقبل المطار رحلة للخطوط الإثيوبية وعلى متنها 45 راكبا، ورحلتين عائدتين من الكويت تقلات على متنها 400 راكب.

وخصع جميع ركاب الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

ويتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة لمتابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.