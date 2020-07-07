مطار القاهرة الدولي يستقبل 107 رحلات طيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار الـ24 ساعة الماضية أمس الإثنين، 54 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 6671 مسافرا، كما غادر المطار 53 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 3640 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، كما قامت بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.