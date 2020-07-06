مطار القاهرة يستقبل 54 رحلة على متنها 6671 راكبا اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الإثنين، 54 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 6671 مسافرًا، كما يغادر المطار 53 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 3640 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتراعي سلطات المطار المسافات الإجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة، لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.