الفيزياء تبكي طلاب الثانوية بكفر الشيخ.. والتاريخ يرسم فرحتهم

شهدت لجان الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ، بكاء عشرات الطلاب عقب خروجهم من الامتحان، بسبب صعوبة مادة الفيزياء، فيما تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان التاريخ.

وقالت سلمي محمد، طالبة، إنها لم تستطع الاجابة على كافة اسئلة الفيزياء بسبب صعوبتها وخروج بعض المسائل عن الكتاب المدرسي، وانهارت الطالبة من البكاء قائلة: "حرام عليهم بيضعيوا تعبنا ليه؟ انا طول السنة بذاكر وتوقعت صعوبة الامتحان لكن مش بالشكل ده، حلمي هيضيع بسبب الفيزياء".

فيما أكد الطالب مسعد على، أن امتحان الفيزياء كان يحتاج الكثير من الوقت، "طويل وصع وكان لازم وقت اكتر من كدة، الفيزياء هتضيعنا والوزارة لم تراعي ظروف امتحانتنا الاستثنائية، احنا مرعوبين لوحدنا من الأوضاع بسبب كورونا، والفيزياء كملت علينا".

فيما تباينت أراء طلاب الشعبة الادبية حول امتحان مادة التاريخ، فالبعض وصفه بالسهل والاخر اكد انه تضمن جزئيات صعبة، لكنه فى مستوى الطالب المتوسط.

وقال عمرو سلامة، إن الامتحان جاء سهلا ومن الكتاب المدرسي والمراحعات النهائية، مشيرا الى انه تمكن من الاجابة على قراب الـ99%من الامتحان.

وقالت رضوى بدوى، إن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة لكن في مجملة سهل وأنها تمكنت من الإجابة عن الأسئلة.