افتتاح عدد من المشروعات في ذكرى ثورة 23 يوليو بجنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من قيادات المحافظة، حيث أعلن عن افتتاح عدد من المشروعات المقامة بالمدينة بحضور بعض الوزراء يوم 23 من الشهر الجاري في ذكرى احتفالات ثورة يوليو.

وشدد المحافظ علي تكثيف ساعات العمل خلال الفترة الجارية، وأمر بتوفير كافه الخامات والمواد الخام للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، وقبيل الافتتاح.

واستعرض المحافظ المشروعات القائمه بالمدينة، والتي شملت أعمال توسعات وتطوير وتجميل شارع الكورنيش وشارع مصر 306، وممشى أهل مصر، وشاطئ الفيروز العام الذى يضم 10 شاليهات كمرحلة أولى، إضافة لأعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة).

ووجه المحافظة بإقامة منطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ، ليصبح متنفسًا لمواطني المدينة وزوارها، وإنشاء مساحات خضراء، وزراعة المدخل بأشجار النخيل، وإنارة ورصف للطريق، ليكون متنفسًا حضاريًا وجماليًا لأهالي مدينة طور سيناء، فضلًا عن إنشاء مكان مخصص "باركنج" للسيارات بالمنطقه الخليفية للشاليهات اليوم الواحد.

وأعلن المحافظ، توقيع برتوكول بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الأوقاف، لإقامة مسجد التجلي بمدينة سانت كاترين، والذى وُضع حجر الأساس له بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في أكتوبر الماضي.

كما ناقش المحافظ تطوير الثروة الحيوانية بالمحافظة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، من خلال إقامة عدد من المشروعات من مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن.

ووجه المحافظ بتسليم 26 ملعبًا خماسيًا أنشأتها محافظة جنوب سيناء لمديرية الشباب والرياضة، للعمل علي ادارتها وتشغيلها.