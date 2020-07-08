إجراء أول جراحة لاستئصال الزائدة الدودية لحالة مصابة بكورونا بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفي ديرب نجم المركزي، أجرى أول جراحة عاجلة لاستئصال الزائدة الدودية لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الحالة تبلغ من العمر 15 عامًا، وتتلقى الخدمة الطبية بقسم العزل بالمستشفى، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من الفريق الطبي بالمستشفي، مضيفًا بأن الحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى العلاج بقسم العزل.

وكلف وكيل الوزارة إدارة المستشفى، بالاطمئنان علي الحالة والمتابعة الصحية لها، مقدماً الشكر للفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة بمستشفي ديرب نجم علي المجهود المبذول لصالح المرضى والمواطنين.