في اليوم الأول.. الكشف على 5 من راغبي الترشح لمجلس الشيوخ بالمنوفية

أكد الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إجراء الكشف الطبي على 5 من راغبي الترشح لمجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، وذلك في اليوم الأول لفتح باب الكشف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن 3 مستشفيات في المحافظة تقوم بإجراء الكشف الطبي على المرشحين، هي شبين الكوم التعليمي، وبركة السبع المركزي، والمركز الصحي في الباجور.

وتابع، أن الكشف يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءًا يوميًا، لحين غلق أبواب الترشح للانتخابات، موضحًا أن توقيع الكشف الطبي علي المتقدمين يشمل الأمراض الباطنية، والأمراض النفسية، وتحاليل المخدرات في البول والدم.