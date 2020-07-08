ربط شرق محور الشهيد بغربه في قنا الأحد

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ربط الجزء الشرقي من محور الشهيد الرائد باسم فكري بالجزء الغربي الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تركيب الكمر المعدني في منطقة الربط بوسط النيل.

وسيجري صب طبقة الخرسانة المسلحة يوم الأحد، تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف والإنارة.

جاء ذلك خلال تفقده لمعدلات تنفيذ المحور بمرافقة المهندس أحمد أبو الروس رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الداودي إلى أن نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال بالمحور بلغت 91٪، فيما بلغت نسبة تنفيذ الكوبري الرئيسي على نهر النيل 96.5٪.

واستمع المحافظ من المهندس المسؤول، إلى شرح تفصيلي حول خطة إنهاء الأعمال المتبقية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحور مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن المحور يمثل طفرة تنموية حقيقية على أرض المحافظة، حيث سيسهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الأمان، من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية ودعم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة‪ .

جدير بالذكر أن المحور تبلغ تكلفته نحو 1.5 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 مترا، بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر لكل حارة.

كما يضم 15 كوبري و15 نفقا لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف، حيث سيسهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل ما يسهم في تسهيل الحركة المرورية.