"فودة" يستعرض الصورة المستقبلية لمدينة شرم الشيخ

قام فريق العمل المكلف بالمخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ من هيئة التخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بعرض تفصيلي للصورة المستقبلية للمدينة.

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء العرض عبر شبكة "فيديو كونفرانس" بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة المهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.

وقدم "فودة" رؤية المحافظة التنموية والمشروعات ذات الأولوية للوصول إلى الأهداف المخططة والمحققة للرؤية، والتى من ِشأنها مجاراة مدينة شرم الشيخ لأرقى المدن السياحية فى العالم.