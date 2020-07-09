ضبط "عصابة مخدرات" بـ25 قطعة سلاح و33 طربة حشيش في سوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الأجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج ، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة طهطا ، وبحوزتهما ( 2 طبنجة معدلة – 16 فرد رصاص محلى الصنع – 7 فرد خرطوش – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية – 120 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – عدد 23 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5,530 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان) وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (550 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية