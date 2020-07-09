"الإنسانية ماتت".. طالب يربط كلب بحبل في سيارته ويسحبه حتى نفوقه بالمنتزه: خفت من العدوى

رصدّت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن ربط قائد سيارة ملاكي حيوان أليف "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية مما أدى لنفوقه.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكب الواقعة (طالب جامعي - مقيم بالمنتزه).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلّل ربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة، وتمّ بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.